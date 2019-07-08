«Надо поговорить»: Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

, 14:29 138

Президент Украины намерен обсудить, кому принадлежит Крым и как урегулировать конфликт в Донбассе.

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Фото, видео : Facebook @zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения, опубликованного на официальной странице главы Незалежной в Facebook, предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске. Зеленский отметил, что на встрече планирует затронуть вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, а также обсудить, кому все-таки принадлежит Крым.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил украинский президент.

Глава Незалежной также подчеркнул, что планирует беседовать с Путиным не один на один, а с участием лидеров других государств: президента США Дональда Трампа, главы Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский «молится» на Трампа в надежде запретить «Северный поток — 2».

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