Зеленский «молится» на Трампа в надежде запретить «Северный поток — 2»

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Президент Украины надеется решить вопрос с российским газопроводом в ходе визита в США, но дату аудиенции ему еще не назначили.

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Фото, видео : ТАСС

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Северный поток — 2 141

Президент Незалежной смирился с невозможностью повлиять на лидеров Германии и Франции Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона в вопросе запрета «Северного потока — 2», и теперь надеется только на чудо, а именно — своего американского коллегу Дональда Трампа. Свои мысли относительно российского газопровода он озвучил во Львове во время представления нового председателя облгосадминистрации Маркияна Мальского.

«Что реально может работать? Потому что госпожа Меркель, господин Макрон, думаю, не будут влиять на продолжение строительства „Северного потока“, так как на них влияет очень сильно локальный бизнес, они ничего с этим сделать не смогут. Поэтому единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки. Это — единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», — приводит его слова ФАН.

При этом Зеленский посокрушался, что согласие европейских стран на строительство «Северного потока — 2» не является новостью.

«Это как возвращение России в ПАСЕ. Вопрос решен уже давно, очень давно, не надо спекулировать, что это при нас произошло. Нас никто не спрашивает», — добавил президент.

В начале июня Трамп озвучил официальное приглашение Зеленскому посетить Вашингтон, однако до сих пор дата Белым делом не определена.

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Северный поток — 2 141
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