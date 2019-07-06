Президент Незалежной смирился с невозможностью повлиять на лидеров Германии и Франции Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона в вопросе запрета «Северного потока — 2», и теперь надеется только на чудо, а именно — своего американского коллегу Дональда Трампа. Свои мысли относительно российского газопровода он озвучил во Львове во время представления нового председателя облгосадминистрации Маркияна Мальского.
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При этом Зеленский посокрушался, что согласие европейских стран на строительство «Северного потока — 2» не является новостью.
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В начале июня Трамп озвучил официальное приглашение Зеленскому посетить Вашингтон, однако до сих пор дата Белым делом не определена.