Президент Незалежной смирился с невозможностью повлиять на лидеров Германии и Франции Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона в вопросе запрета «Северного потока — 2», и теперь надеется только на чудо, а именно — своего американского коллегу Дональда Трампа. Свои мысли относительно российского газопровода он озвучил во Львове во время представления нового председателя облгосадминистрации Маркияна Мальского.

« Что реально может работать? Потому что госпожа Меркель, господин Макрон, думаю, не будут влиять на продолжение строительства „Северного потока“, так как на них влияет очень сильно локальный бизнес, они ничего с этим сделать не смогут. Поэтому единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки. Это — единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины », — приводит его слова ФАН.

При этом Зеленский посокрушался, что согласие европейских стран на строительство «Северного потока — 2» не является новостью.

« Это как возвращение России в ПАСЕ. Вопрос решен уже давно, очень давно, не надо спекулировать, что это при нас произошло. Нас никто не спрашивает », — добавил президент.

В начале июня Трамп озвучил официальное приглашение Зеленскому посетить Вашингтон, однако до сих пор дата Белым делом не определена.