В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan

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Точную стоимость для коммерческих заказчиков обозначат в день открытия шоурума.

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Фото, видео : ТАСС/Фадеичев Сергей, YouTube @Auto Trend

Предварительная цена Aurus Senat Sedan в розничной продаже будет в районе 18-ти миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ. В ведомстве добавили, что точную стоимость автомобиля представительского класса назовут в день открытия шоурума.

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, выставочная площадка, размещенная в одной из башен в Москва-Сити, примет первых посетителей уже до начала августа.

«Я думаю, до августа шоурум (в Москва-Сити — Прим.ред.) будет готов к открытию. В салоне будет выставлен демонстрационный образец в новом, голубом цвете», — сказал Денис Мантуров.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Шойгу выехал на репетицию Парада Победы на кабриолете Aurus.

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