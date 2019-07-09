В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan

Предварительная цена Aurus Senat Sedan в розничной продаже будет в районе 18-ти миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ. В ведомстве добавили, что точную стоимость автомобиля представительского класса назовут в день открытия шоурума.
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По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, выставочная площадка, размещенная в одной из башен в Москва-Сити, примет первых посетителей уже до начала августа.
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Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Шойгу выехал на репетицию Парада Победы на кабриолете Aurus.