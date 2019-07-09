В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan

Предварительная цена Aurus Senat Sedan в розничной продаже будет в районе 18-ти миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ. В ведомстве добавили, что точную стоимость автомобиля представительского класса назовут в день открытия шоурума.

« Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей », — говорится в сообщении.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, выставочная площадка, размещенная в одной из башен в Москва-Сити, примет первых посетителей уже до начала августа.

« Я думаю, до августа шоурум (в Москва-Сити — Прим.ред.) будет готов к открытию. В салоне будет выставлен демонстрационный образец в новом, голубом цвете », — сказал Денис Мантуров.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Шойгу выехал на репетицию Парада Победы на кабриолете Aurus.