Доля поддельной минеральной воды на полках российских магазинов приближается к 80%. Такую цифру озвучила в понедельник, 8 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своего рабочего визита в Ставрополь. На совещании по социально-экономическому развитию края Матвиенко отметила необходимость ужесточить борьбу с контрафактом на региональном уровне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в продаваемой в бутылках «детской» воде полезных веществ не больше, чем в обычной фильтрованной воде из-под крана. Это показало исследование «Роскачества».