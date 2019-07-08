Доля поддельной минеральной воды на полках российских магазинов приближается к 80%. Такую цифру озвучила в понедельник, 8 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своего рабочего визита в Ставрополь. На совещании по социально-экономическому развитию края Матвиенко отметила необходимость ужесточить борьбу с контрафактом на региональном уровне.

«На полках еще много минеральной воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию. Мы эту тему держим на слуху, и уже принимаются необходимые меры на этот счет, в том числе по борьбе с контрафактом» , — цитирует спикера Совфеда «Интерфакс».

Матвиенко напомнила, что 30 компаний, выпускающих «Ессентуки», но не добывающих воду в источниках Ессентуков уже были лишены Роспатентом права использовать это название.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в продаваемой в бутылках «детской» воде полезных веществ не больше, чем в обычной фильтрованной воде из-под крана. Это показало исследование «Роскачества».