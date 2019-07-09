Зеленский допустил особый статус русского языка для жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо учитывать мнение жителей Донбасса по языковому вопросу.
Глава государства заверил, что когда прекратится война на юго-востоке страны, людям предоставят возможность говорить на русском языке, если они этого захотят. Зеленский заверил, что на Украине нет языковым проблем.
Ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан сообщил о возможном предоставлении жителям Донбасса особого статуса по языку.
Закон о государственном статусе украинского языка стал одним из последних, которые успел подписать Петр Порошенко перед уходом с поста президента Украины. Согласно документу, теперь сотрудники госучреждений, учебных заведений, больниц, а также сферы обслуживания имеют право использовать только украинский язык.