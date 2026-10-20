Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 47 0

Экипаж истребителя-бомбардировщика поразил пункт управления и склад боеприпасов украинских войск.

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны России; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес ночной удар по позициям ВСУ. Атака была совершена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Целями российского самолета стали пункт управления, склад боеприпасов и живая сила противника. Удар наносился по заданным координатам с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После выполнения боевого задания экипаж получил от разведывательного подразделения подтверждение об уничтожении назначенных целей. Истребитель-бомбардировщик благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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