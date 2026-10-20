«Что, внушает опасения, да?»: Дибров ответил на замечание замечание о внешности

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 10 0

Перед этим Отар Кушанашвили иронично заметил, что 66-летний телеведущий выглядит на 86 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Дибров ответил на слова Кушанашвили о своей внешности

Дмитрий Дибров решил уточнить у корреспондента 5-tv.ru, что именно в его внешности насторожило журналиста Отара Кушанашвили, после того как тот посетовал, что 66-летнему ведущему на вид якобы все 86.

Диалог состоялся на премии «Люди года». Когда корреспондент 5-tv.ru передал оценку состояния Диброва от Кушанашвили, сам телеведущий не растерялся и с иронией поинтересовался у репортера:

«А что-то во мне есть такое, что внушает опасения, да?»

К слову, шутка коллеги о возрасте оказалась не такой уж беспочвенной. Дибров недавно прошел обследование, и результаты насторожили врачей. Разговор с медиком начался с традиционного вопроса, с какой новости начать — с хорошей или плохой. Телеведущий выбрал позитив: доктор отметил, что Омега-3 и глюкоза в крови держатся на хороших значениях.

Дальше оптимистичных поводов не нашлось. Врач забил тревогу из-за гомоцистеина: когда этой аминокислоты в крови становится слишком много, сосуды страдают в первую очередь, а вместе с ними — и вся сердечно-сосудистая система. Но главным сюрпризом стал холестерин: 9 ммоль/л при том, что норма давно позади.

На этом доктор перешел к предупредительному тону. Он посоветовал Диброву всерьез взяться за образ жизни — иначе, по словам медика, ближайшая пятилетка может стать для телеведущего финальной.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи предупредили Диброва, что пять лет могут оказаться для него последними, если он не изменит свою жизнь.

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