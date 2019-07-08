Грузинского ведущего отстранили от работы за выпады в адрес Путина

Грузинского телеведущего Георгия Габунию отстранили от работы за использование нецензурной лексики в прямом эфире в адрес президента РФ Владимира Путина. Информация об этом решении появилась на сайте телеканала «Рустави 2», где и работает мужчина.
Также сообщается, что Габуния на два месяца отстранен от работы над всеми программами, в которых он был задействован.
В воскресенье, 7 июля, в эфире телеканала «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи грубо выразился в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. В реплике присутствовала нецензурная лексика. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Кремле этот поступок назвали «позором для грузин».