Грузинского ведущего отстранили от работы за выпады в адрес Путина

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В эфире канала «Рустави 2» мужчина грубо высказался о российском президенте и его семье.

Фото : YouTube

Грузинского телеведущего Георгия Габунию отстранили от работы за использование нецензурной лексики в прямом эфире в адрес президента РФ Владимира Путина. Информация об этом решении появилась на сайте телеканала «Рустави 2», где и работает мужчина.

«Орган саморегулирования „Рустави 2“ рассмотрел по собственной инициативе написанный к программе „P.S.“ от 7 июля авторский текст журналиста Георгия Габунии, который был произнесен в начале передачи», — отмечается в тексте.

Также сообщается, что Габуния на два месяца отстранен от работы над всеми программами, в которых он был задействован.

В воскресенье, 7 июля, в эфире телеканала «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи грубо выразился в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. В реплике присутствовала нецензурная лексика. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Кремле этот поступок назвали «позором для грузин».

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