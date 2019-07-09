Видео: В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

, 8:27 Эфирная новость 140

В американской столице прошел сильнейший ливень, который не только прервал железнодорожное сообщение с городом, но и затопил резиденцию президента США.

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Фото, видео : Reuters, Пятый канал

Столица США и пригороды оказались буквально под водой. Причиной стало рекордное количество осадков. Улицы Вашингтона превратились в бурные реки, из которых с трудом выбирались пешеходы и автомобилисты. Движение общественного транспорта оказалось практически полностью парализовано. Приостановлено железнодорожное сообщение. Вода затопила несколько станций метро. Пассажиры сняли видео гигантского фонтана на одной из центральных станций.

Непогоду в полной мере почувствовали на себе даже сотрудники Белого дома. В резиденции американского президента затопило подвальные помещения. Кадры с лужами на полу появились с соцсетях. Еще хуже ситуация в столичных пригородах. Там потоками воды размыты дороги, мосты, повреждены линии электропередач.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Иркутской области уплывшие дома отправляют на свалку без спроса хозяев.

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