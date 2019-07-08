В Иркутской области уплывшие дома отправляют на свалку без спроса хозяев

В многострадальной Иркутской области объявлено штормовое предупреждение, по прогнозам ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду, грозы, ливни. И это в регионе, который и без того пострадал от наводнения. В списке жертв уже 23 имени, пропавших без вести — 9.

Чтобы ускорить разбор завалов, тяжелая техника сгребает разрушенные жилые дома в огромные кучи, в зоне ЧП нет элементарных бытовых условий. Но для некоторых — это повод заработать. Подробности в видеосюжете Станислава Григорьева.