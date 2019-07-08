В Иркутской области уплывшие дома отправляют на свалку без спроса хозяев

, 20:33 Эфирная новость 36

Пострадавшие от паводка жители затопленных районов теперь борются с коммунальщиками за право воспользоваться тем, что осталось от их имущества.

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Фото, видео : ВКонтакте @id533874079, Пятый канал

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Паводок в Иркутской области 37 Погода 3864

В многострадальной Иркутской области объявлено штормовое предупреждение, по прогнозам ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду, грозы, ливни. И это в регионе, который и без того пострадал от наводнения. В списке жертв уже 23 имени, пропавших без вести — 9.

Чтобы ускорить разбор завалов, тяжелая техника сгребает разрушенные жилые дома в огромные кучи, в зоне ЧП нет элементарных бытовых условий. Но для некоторых — это повод заработать. Подробности в видеосюжете Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ликбез по выживаниюПриродные катастрофы, увы, не редкость. Как обезопасить себя от «большой воды» и не стать жертвой стихии?

Тема:
Паводок в Иркутской области 37
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