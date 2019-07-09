Лайма Вайкуле объяснила, почему у нее нет детей

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Известная латвийская певица прокомментировала тему абортов.

Фото : ТАСС / Гавриил Григоров

Известная певица Лайма Вайкуле высказала свое отношение к проблеме абортов. У артистки к этой широко обсуждаемой в обществе теме особое отношение, ведь у нее нет детей. По слухам, в свое время, будучи в интересном положении, она прервала беременность.

«Аборт — страшное убийство. Я не раз говорила и буду говорить всем девушкам, которые хотят сделать аборт. Отдайте ребенка мне. Уже в месяц можно услышать сердцебиение младенца. Но я прошу детей у девушек вовсе не потому, что хочу их забрать. Просто чтобы они подумали над своими действиями», — приводит ее слова Дни.ру.

В 2010 году Вайкуле прошла процедуру искусственного оплодотворения, однако позднее случился выкидыш. Она также планировала усыновить малыша, но ее духовник не дал на это благословения, и звезда не решилась пойти против его воли.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала, почему отказалась от суррогатного материнства.

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