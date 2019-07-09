«Самое красивое семейство России»: Боярская выложила трогательное фото с мужем

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В День семьи, любви и верности актриса опубликовала нежный снимок с Максимом Матвеевым.

Фото : Instagram @lizavetabo

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская в День семьи, любви и верности опубликовала на своей странице в Instagram нежное фото с мужем артистом Максимом Матвеевым. Под снимком звезда оставила трогательную подпись.

«My love. День семьи. #муж #семья #плечо #мое», — написала теледива (Прим.ред. — орфография и пунктуация автора сохранены).

Поклонники были очарованы совместной фотографией знаменитостей и оставили в комментариях множество комплиментов звездной паре. Фанаты принялись поздравлять супругов с теплым семейным праздником и пожелали никогда не расставаться, а только преумножать любовь друг к другу. Елизавета и Максим вместе уже почти десять лет — и это только начало, считают подписчики.

Instagram @lizavetabo

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«Поздравляю с Днем семьи самое красивое семейство России! Успехов во всем!»

«Самая лучшая пара».

«Сохраните эту харизму в отношения. Счастья, здоровья и сил для реализации планов».

«Даже похожи друг на друга. Счастья вам!»

«Глаз не оторвать от такой красивой пары», — написали фолловеры.

Ранее Елизавета Боярская рассказала, как проводит свободное от воспитания детей время.

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