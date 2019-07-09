Аналитики предупредили о дефолте в США уже в сентябре

В США уже в сентябре может произойти дефолт из-за слишком низких налоговых поступлений, которые по сравнению с прошлым годом выросли лишь на 3% вместо ожидаемых 6%. Такой вывод содержится в докладе Центра двухпартийной политики (BPC), пишет News.ru.

Несмотря ни на что, нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск. При этом вопрос повышения лимита госдолга не поднимался, хотя это ключевой момент для сохранения американской экономики на плаву.

В начале 2019 года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов. Кроме того, за 2018 финансовый год дефицит бюджета Соединенных Штатов вырос на 17% — до 779 миллиарда долларов.