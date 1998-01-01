Госдолг США за неделю вырос на триллион и обновил исторический максимум

Новый рекорд установил американский президент Дональд Трамп. При его правлении госдолг достиг невиданных размеров. Минфин США объявил сумму: более 22 триллионов долларов. Всего месяц назад показатели были на триллион меньше.

То есть госдолг еще и продолжает расти, в том числе из-за огромных военных расходов. В свою предвыборную кампанию Трамп обещал ликвидировать заем в течение восьми лет. Но пока ему это не удается — слишком занят делами других стран. В Совбез ООН внесена американская резолюция по Венесуэле с призывом к проведению в этой стране президентских выборов. Наш постпред Василий Небензя назвал ее «крайне неудачной попыткой вмешательства во внутреннюю политику суверенного государства».

Ранее Пятый канал рассказывал о другом рекорде Трампа. Его настойчивое стремление построить стену на границе с Мексикой ввергло США в самый продолжительный в истории политический кризис — так называемый шатдаун продолжался 35 дней.