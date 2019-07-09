«Пусть у детей будет лето»: Безруков не поехал в отпуск с семьей

, 19:38 Фото 64

Актер отправил жену и детей на море, а сам остался дома из-за работы.

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Фото, видео : Instagram @s_bezrukov

Сергей Безруков недавно стал отцом в третий раз — режиссер Анна Матисон родила ему сына. Вместе с малышом и трехлетней Машей женщина отправилась проводить лето на морском побережье. Однако сам Безруков к своей супруге не присоединился.

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Как пояснил актер на своей странице в Instagram, причиной этому стала его работа. Однако он планирует отдохнуть позднее, а сейчас искренне радуется тому, что его жена и дети хорошо проводят время.

«Папа работает — это не значит, что и семья должна работать! Отправил своих на море! Пусть у детей будет лето! Счастье — это когда всей душой радуешься за своих!» — эмоционально написал Безруков под серией снимков, на которых его дети запечатлены во время похода на пляж.

Instagram @s_bezrukov

В комментариях поклонники восхитились решением, которое принял Сергей. По мнению многих подписчиц, отказ Безрукова от своевременного отпуска ради блага семьи — это мужественный поступок.

«Тронуло до глубины души. Настоящий мужчина!»

«Какой умный папа, всем бы таких пап!»

«Замечательные слова, поступок отца, мужа и мужчины!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Безруков умилил поклонников трогательным видео с маленьким сыном.

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