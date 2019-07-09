Звезда «Дома-2» Колисниченко родила ребенка

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Во вторник, 9 июля, блогер стала матерью.

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Фото, видео : Instagram @kolisnichenko_official

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко сообщила подписчикам в Instagram радостную новость: она стала матерью. Утром во вторник, 9 июля, на свет появился сын теледивы. Счастливое фото с малышом на больничной койке девушка опубликовала на своей странице Instagram.

«Сегодня, 9 июля 2019 года в 7.00 я родила сыночка», — рассказала блогер.

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Колисниченко поблагодарила поклонников за поддержку, благодаря которой в такой сложный момент чувствовала себя в безопасности. Звезда «Дома-2» пообещала, что позже подробнее расскажет о родах, однако уже дала знать, что все прошло легко и быстро.

Instagram @kolisnichenko_official
Сейчас молодая мама чудесно себя чувствует — она счастлива. А вместе с ней счастливы и ее подписчики, которые уже оставили более семи тысяч комментариев под публикацией Екатерины в Instagram. Фанаты с разных уголков земли поздравили знаменитость с рождением первенца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Колисниченко вышла замуж.

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