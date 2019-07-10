День воинской славы России

10 июля — праздник в России: русская армия победила шведскую в Полтавском сражении. После битвы Швеция перестала быть главной военной силой в Европе и больше не составляла угрозу нашему государству.

После победы Петр I указал построить Сампосиниевскую церковь в Санкт-Петербурге: сражение прошло в день святого Сампсония. Первое крупное празднование организовали к 200-летию боя, а на месте битвы построили музей-заповедник. В честь праздника в 2019 году возложат цветы к мемориальным доскам у церкви, а на улицах сегодня можно будет увидеть офицеров и курсантов.

Гаханбар

Сегодня праздник у зароастрийцев (последователей древней религии иранских народов): отмечают Гаханбар. Суть в единении людей с природой. Праздник Гаханбар посвящен богине Ардвисуре Анахите — символу любви и красоты. Божество помогает лишь тем, кто ей молится.

Считается, что сегодня обязательно нужно искупаться в водоеме: в праздник вода обретает исцеляющие свойства и может очистить от грехов. После ритуала, уже в новой одежде, нужно осыпать порог дома цветами: на счастье.

Американский кулинарный фестиваль

Праздник не только в России, но и в Чикаго. Каждый год в США проходит кулинарный фестиваль «Вкус Чикаго», и сегодня — не исключение. Вкусности и музыка продолжаются в течение пяти дней. В центре города готовят и дегустируют различные блюда. Покушали, но калории сжигать тоже нужно: на празднике можно участвовать в танцевальных конкурсах. Про детей тоже не забыли. Для малышей придумали отдельную увеселительную программу. В Чикаго сегодня голод и грусть уйдут в сторону.

Что происходило 10 июля

В 1712-м в Петербурге торжественно заложен Петропавловский собор.

В 1878-м в Англии впервые в мире футбольные арбитры начали использовать свисток.

В 2001-м Московская городская Дума приняла закон о запрете петь, свистеть и шуметь в столице в ночное время.

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