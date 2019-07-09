Кудрин предложил ужесточить ответственность за недострой

, 20:53 Эфирная новость 28

По словам главы Счетной палаты, цифры по замороженным объектам в некоторых регионах просто ужасают.

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Фото, видео : ТАСС/Климентьев Михаил, Пятый канал

Какие бы не внедрялись инновации, порой от безалаберности чиновников или подрядчиков может встать все дело. Ужесточить ответственность за недострой предложил сегодня Алексей Кудрин в Госдуме, подводя итоги работы Счетной палаты за минувший год. Глава ведомства подчеркнул, теперь замороженные объекты будут на особом контроле. Цифры по некоторым регионам просто ужасают.

«В Северо-Кавказском федеральном округе мы установили более четырех тысяч объектов незавершенного строительства с вложением более 100 миллиардов рублей, которые простаивают. Причем строительство 1178 объектов было начато более восьми лет назад», —рассказал глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что самой проблемной в 2018-м стала сфера госзакупок, где было обнаружено свыше двадцати тысяч нарушений на почти 300 миллиардов рублей. В 70% случаев заказчики не смогли обосновать завышенную цену контракта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о череде несчастий, которая преследует территорию недостроенной гостиницы «Северная корона» в Петербурге уже не первый год.

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