Видео: Маскарадный костюм князя Юсупова продали на торгах в Монако

Маскарадный костюм князя Феликса Юсупова, того самого, который убил Григория Распутина, ушел с молотка за 125 тысяч евро. Сумму, которая в рублях эквивалентна почти девяти миллионам, отдал неизвестный коллекционер. Теперь он владелец знаменитого кафтана из золотой парчи и расписных кожаных сапог.

На наряде, в котором князь Юсупов блистал на балу-маскараде в лондонском Альберт-холле, конечно, есть потертости, на нем больше не сверкают бриллианты, нет соболиного меха, но, с учетом того, что костюму уже 107 лет, сохранился он отлично.

За этот лот на торгах в Монако отдали в два раз больше, чем в Париже два с половиной года назад — тогда неизвестную ранее коллекцию впервые представили публике.

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