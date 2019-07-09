«Шалунья!»: фото Толкалиной в платье с экстремальным разрезом восхитило фанатов

, 13:42 Фото 706

На новом снимке Толкалина позирует в платье, разрез которого демонстрирует идеальные ноги актрисы.

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Фото, видео : Instagram @tolkalinaliuba

Любовь Толкалина едва не спровоцировала сердечный приступ у своих поклонников – на фото в Instagram, которое опубликовала 41-летняя актриса, платье во всей красе демонстрирует ее совершенные ноги.

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В кадре Любовь позирует в шелковом длинном платье пудрового цвета. Несмотря на то, что у наряда длинный рукав и уходящий в пол подол, глубокое декольте и провокационный разрез превращают образ в далекий от консервативности. На одном из снимков, сделанных в этом платье, Толкалина позирует на деревянном пирсе. Порыв ветра эффектно раздувает юбку. Из соображений цензуры актрисе даже пришлось прикрыть интимную зону стикером в виде сердечка.

«Ну во-о-от. Впервые сердце мешает!»

«Из-за этого вашего сердечка сейчас мое сердце чуть не остановилось!»

«А где можно увидеть картину без ретуши?»

«Шалунья!» - восхищены поклонники Любови.

Instagram @tolkalinaliuba

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Толкалина опубликовала пикантное фото с пляжа.

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