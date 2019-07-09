Видео: студентка упала в обморок на встрече с Путиным

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Российский президент прервал свою речь и проконтролировал, чтобы девушке оказали медицинскую помощь.

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Фото, видео : Пятый канал

Девушке стало плохо во время встречи Владимира Путина со студентами Уральского федерального университета. Инцидент произошел во вторник, 9 июля.

Во время ответа на вопрос студентки из Китая, Владимир Владимирович заметил, что одна из участниц мероприятия неожиданно опустилась на пол. Президент прервал свою речь и попросил находившихся рядом с пострадавшей оказать ей помощь.

«Помогите, пожалуйста, девочке. Возьмите ее тихонечко. И доктора поищите», — обратился российский лидер к присутствующим.

Студентку вынесли из зала на руках, следом за ней вышла вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Как сообщает Интерфакс, в вузе отметили, что в скором времени девушка почувствовала лучше и госпитализация ей не понадобилась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин предложил студентам в Екатеринбурге по ночам решать задачи в сфере демографии.

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