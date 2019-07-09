Путин предложил студентам в Екатеринбурге по ночам решать задачи в сфере демографии

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Екатеринбург встретился со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Ельцина (УрФУ). В рамках беседы председатель Союза студентов вуза предложил главе государства провести всероссийскую акцию «Ночь карьеры» по примеру, проводимых на базе УрФУ аналогичных мероприятий.

Российский лидер всецело поддержал идею, отметив, что все же по ночам нужно решать вопросы в области демографии, а подобные акции проводить днем.

« Ночь карьеры — это звучит впечатляюще. Вот Пумпянский (глава нацсовета УрФУ — Прим.ред.) по ночам спит, так что лучше, наверное, все-таки днем проводить, но молодые люди все время как-то по-особенному к ночам относятся. В принципе можно и ночь карьеры сделать<…> И не важно — по ночам этим заниматься, хотя по ночам там другие задачи должны стоять — в сфере демографии », — пошутил Владимир Путин.

При этом президент добавил, что если «Ночь карьеры» поможет в сфере профессионального роста, то мероприятие такого формата, разумеется, имеет право на жизнь. Путин отдал распоряжение рассмотреть данное предложение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин не будет настаивать на уголовном деле против Габунии.