Фермеры просят запретить ввоз импортных овощей и фруктов в Россию

В Минсельхозе России будут решать судьбу импортных овощей и фруктов. Отечественные фермеры просят ввести ограничения на ввоз плодово-овощной продукции из-за рубежа на девять месяцев в году.

Якобы из-за привозной фруктово-ягодной оккупации гибнет весь местный урожай. В итоге фермеры просто не успевают ее реализовать: хранить негде— еще не построили специальные склады, вот и остаются они с гнилым товаром и колоссальными убытками.

Но эксперты советую не спешить с выводами, ведь с такими запретами можно вообще оставить страну без витаминов.

Подробности в видеосюжете Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минсельхоз планирует начать контролировать сбор ягод и грибов.