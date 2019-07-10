Фермеры просят запретить ввоз импортных овощей и фруктов в Россию

, 10:44 Эфирная новость 33

По словам работников сельского хозяйства, они не успевают реализовать свой урожай из-за привозной продукции и терпят из-за этого огромные убытки.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Минсельхозе России будут решать судьбу импортных овощей и фруктов. Отечественные фермеры просят ввести ограничения на ввоз плодово-овощной продукции из-за рубежа на девять месяцев в году.

Якобы из-за привозной фруктово-ягодной оккупации гибнет весь местный урожай. В итоге фермеры просто не успевают ее реализовать: хранить негде— еще не построили специальные склады, вот и остаются они с гнилым товаром и колоссальными убытками.

Но эксперты советую не спешить с выводами, ведь с такими запретами можно вообще оставить страну без витаминов.

Подробности в видеосюжете Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минсельхоз планирует начать контролировать сбор ягод и грибов.

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