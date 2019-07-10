«Побежали слоники» — дочь Ирины Пеговой порезвилась в фонтане

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Девочка вместе с мамой отдыхает в Ницце.

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Фото, видео : Instagram @pegovairina

Ирина Пегова опубликовала в Instagram видео из Ниццы. Там актриса отдыхает вместе с 13-летней дочерью Таней. На кадрах девочка, промокшая с головы до ног, вместе со своим другом бегает под струями воды поющих фонтанов на площади Массена.

«Вот они слоники! Побежали слоники!» — смеется над ребятами актриса.

Ирина Пегова родила дочь в браке с актером Дмитрием Орловым. Артисты развелись, прожив вместе шесть лет. 41-летняя актриса до сих пор так и не вышла замуж.

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Сейчас звезда российского кинематографа наслаждается отпуском во Франции. Поклонники искренне радуются каждому новому посту артистки из заграницы.

«Ирка, сколько в тебе энергии! Аж через телефон передается»;

«Поймала себя на мысли, что жду ваших фото или видео, чтобы заулыбаться!»

«Классного вам отдыха!» — пишут подписчики звезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова пожаловалась на однообразие ролей в кино.

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