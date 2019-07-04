Ирина Пегова пожаловалась на однообразие ролей в кино

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По словам актрисы, ей предлагают всего несколько образов-штампов.

Фото : Instagram @pegovairina

Ирина Пегова призналась, что устала от однообразных ролей, которые ей предлагают в кино. Об этом актриса рассказала в интервью «Известиям».

Пегова отметила, что ей предлагают всего два-три штампованных образа — например, «острохарактерную тетку» или «русскую народную героиню». Чтобы избавиться от амплуа, в котором ее привык видеть зритель, Ирина пошла на кардинальное изменение имиджа.

«Несколько лет назад я подстриглась „под ежик“, потому что когда приходила на пробы в кино — меня все видели в образе Вареньки, которую я в свое время играла в одноименном сериале. Я не могла из этого выбраться, потому что мне предлагали только этот формат», — поделилась актриса.

Однако несмотря на то, что в театре ее роли куда разнообразнее, работу на сцене и на съемочной площадке Ирина считает одинаково важной и отмечает, что сравнивать их нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова спела посреди полей Нижегородской области.

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