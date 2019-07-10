«Локомотив» может подать в суд на Тарасова из-за ненужной операции

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Директор футбольного клуба считает, что спортсмен не должен был ложиться под нож хирурга.

Фото : Instagram @arasov23

Василий Кикнадзе — гендиректор ФК «Локомотив» — заявил, что Дмитрий Тарасов пошел на операцию, которую мог и не делать.

По словам руководителя «Локомотива», врачи клуба обращались за консультацией в несколько европейских медучреждений. Везде им отвечали — травму Тарасова можно вылечить без хирургического вмешательства.

Кикнадзе сообщил Дмитрию Тарасову о прекращении контракта с футбольным клубом лично. Экс-игрок попросил пройти еще одно медобследование в Барселоне. Там он планировал восстановиться после травмы, полученной в последнем матче футбольного сезона. Именно в Испании бывший полузащитник, по непонятным руководству «Локомотива» причинам, решил, что ляжет под нож хирурга.

Тарасов предупредил врачей клуба, что сделает операцию. Один из них написал в ответ спортсмену: «Хорошо». Однако Кикнадзе уверен — сообщение от одного медика вовсе не означает, что весь врачебный штаб клуба согласен с решением футболиста лечь на операционный стол.

Кикнадзе отметил, что ситуация может закончиться судебным процессом. По его мнению, Дмитрий Тарасов не имел права идти на операцию без согласования с клубом. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях.

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«Локомотив» может подать в суд на Тарасова из-за ненужной операции

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