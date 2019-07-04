Видео: Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

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В четверг, 4 июля, музыкант женился на телеведущей Марии Беловой.

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Фото, видео : Instagram @tarasov23

Рэп-исполнитель Александр Тарасов, более известный как T-killah, в четверг, 4 июля, женился на телеведущей Марии Беловой. Свадьба знаменитостей состоялась в элитном загородном комплексе Барвиха Luxury Village.

Поздравить звезд с радостным событием пришли многие друзья и коллеги. Среди них — футболист Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко. Перед тем, чтобы поздравить приятеля со знаменательной датой, спортсмена даже не остановил тяжелый недуг — во время последнего матча Тарасов получил травму ноги и теперь вынужден передвигаться в гипсе и на костылях.

Instagram @tarasov23
Фотографии и видео со свадьбы футболист опубликовал на своей странице Instagram. На кадрах можно увидеть как главных виновников торжества, так и гостей мероприятия. Судя по лицам влюбленных, они счастливы, что их отношения перешли на новый уровень.

«Семья», — подписал нежную фотографию с дамой сердца рэпер T-killah.

Instagram @t_killah

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дэвид и Виктория Бекхэм отметили двадцатую годовщину свадьбы.

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Видео: Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

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