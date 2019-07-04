Видео: Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Рэп-исполнитель Александр Тарасов, более известный как T-killah, в четверг, 4 июля, женился на телеведущей Марии Беловой. Свадьба знаменитостей состоялась в элитном загородном комплексе Барвиха Luxury Village.
Поздравить звезд с радостным событием пришли многие друзья и коллеги. Среди них — футболист Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко. Перед тем, чтобы поздравить приятеля со знаменательной датой, спортсмена даже не остановил тяжелый недуг — во время последнего матча Тарасов получил травму ноги и теперь вынужден передвигаться в гипсе и на костылях.
«Семья», — подписал нежную фотографию с дамой сердца рэпер T-killah.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дэвид и Виктория Бекхэм отметили двадцатую годовщину свадьбы.