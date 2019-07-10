В Петербурге открылся Международный военно-морской салон

Подводные лодки будущего, возможно, будут похожи на летающие тарелки. И, конечно, будут безэкипажными. Такие прогнозы звучат сегодня в Петербурге. Здесь стартовал Международный военно-морской салон.

В выставочном комплексе на берегу Финского залива, а также у причалов Морского порта Северной столицы и в акватории представлены более трехсот пятидесяти образцов военной техники из 19-ти стран.

В городе на Неве ждут 45 официальных делегаций. Ставка России — на продвижение отечественной военной продукции зарубеж. Приоритеты расставил Главком ВМФ.

«Дальнейшее создание и развитие качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами ВС РФ, обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание и защиту нацинтересов РФ в мировом океане», — заявил Николай Евменов на открытии салона.

На Международном военно-морском салоне в Петербурге представлены лучшие образцы судостроения и морского вооружения, а также перспективные технологии. Масштабная выставка закроется в воскресенье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об особенностях нового неатомного авианосца для ВМФ России.