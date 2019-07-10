Разработчик рассказал об особенностях нового российского авианосца

Руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов в интервью РИА Новости рассказал об особенностях нового неатомного авианосца для ВМФ России. Концепция боевого корабля предусматривает размещение на нем порядка 40 летательных аппаратов.

По словам разработчика, на борту авианосца, возможно, также будут базироваться новейшие российские морские палубные беспилотники типа «Охотник» и истребители пятого поколения Су-57 в случае их адаптации к кораблю.

« Теоретически можно какое-то количество этих самолетов взять на борт при условии их „оморячивания“, то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции », — пояснил Филиппов.

Как отмечает издание, общая стоимость проекта на данный момент оценивается примерно в 200 миллиардов рублей, а время до спуска авианосца на воду — пять лет.