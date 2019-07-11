Нейробилоги нашли главное отличие мозга убийцы и обычного человека

Группа нейрофизиологов из разных стран под руководством Кента Киля провела крупное исследование мозговой деятельности осужденных за убийства и тяжкие преступления и сравнила ее с активностью обычного человека, пишет «Ридус».

Задачей ученых было вывить особенности на уровне нейронов, характерные для маньяков и психопатов. Для этого исследователи проанализировали мозговую деятельность 808 заключенных, которых разделили на три группы: убийцы, насильники и преступники, не связанные с насилием (наркоторговцы и сутенеры).

Визуализация деятельности их головного мозга показала, что у убийц было заметно меньше серого вещества в орбитальных лобных и передних височных долях. У участников из второй и третьей группы мозг ничем не отличался от обычных людей.

Теория о том, что по мозговой активности можно определить преступника, еще не доказана. Авторы исследования продолжают работать в этом направлении.

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