Исследования показали опасность витамина D и кальция для здоровья

Одновременный прием кальция и витамина D, которые принято считать полезными для укрепления костей, может быть опасен для здоровья. К такому выводу пришли специалисты из Альбертского университета.

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Канадские ученые провели более 270 клинических испытаний с участием порядка пятисот тысяч человек. Результаты исследований показали, что одновременный прием этих препаратов на 17% увеличивает риск возникновения инсультов. Как полагают эксперты, одновременное употребления кальция и витамина D может вызывать образование атеросклеротических бляшек. При этом научная группа предупреждает: для того, чтобы удостовериться в точности этой теории, могут потребоваться дополнительные исследования.

К слову, специалисты отмечают, что в случае назначения врачом такие добавки принимать необходимо — для восполнения определенных элементов в организме. Однако самостоятельно пить препараты «для профилактики» не стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые назвали витамин D разрушающим почки.