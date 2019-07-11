Рубль резко вырос после выступления главы ФРС США

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Курс доллара ослабел ко многим мировым валютам на фоне тревожного заявления руководителя американского регулятора о росте мировой экономики.

Фото : Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Курс рубля стремительно вырос после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла 10 июля.

На Московской бирже рубль укрепился к доллару на 72 копейки — до 63,2 рубля, евро потерял 43 копейки — до 71,16 рубля. Вырос и сам индекс биржи в России до 2822 пунктов, а индекс РТС — до 1407,49 пункта, что стало максимумом в 2019 году.

Эксперты связывают укрепление российской валюты с выступлением главы ФРС США Пауэлла, который заявил о возросших рисках для международной экономики.

«Похоже, на экономических перспективах США продолжает сказываться неопределенность из-за напряженности в торговых отношениях и опасений по поводу роста мировой экономики», — заявил Пауэлл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поддержке крупнейших госкорпораций России, которые взяли на себя обязательства стать локомотивами развития передовых технологий.

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