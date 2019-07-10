Модернизация и рост экономики: Путин уточнил главную цель госкорпораций

, 20:30 Эфирная новость 41

Об этом президент России заявил в среду, 10 июля, на церемонии подписания соглашений между правительством и компаниями с госучастием.

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Фото, видео : ТАСС/Дружинин Алексей, Пятый канал

Сегодня ряд крупнейших госкорпораций страны взяли на себя обязательства стать локомотивами развития передовых технологий: одна компания теперь вкладывается в искусственный интеллект, вторая в квантовые сенсоры. Таким образом, у теоретических планов появились конкретные исполнители и ответственные лица.

Президент обещал головным компаниям дополнительную господдержку и уточнил главную цель — модернизация и рост экономики. Виктор Синеок отметил небывалое внимание к деталям рядовой церемонии — подписанию документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин гарантировал господдержку высокотехнологичным компаниям.

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