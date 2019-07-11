Гороскоп на 11 июля: Рыбы, вас ждет вселенское счастье!

Львы, перестаньте на секунду рычать и послушайте, что слышно вокруг. Пока вы самоутверждались на всю округу, вы могли пропустить что-то очень важное. Матушка природа — наш лучший друг сегодня, Тельцы. Мы — это то, что мы едим, говорили древние. А древние знали вещи, порой непонятные нам. Так что выбрасывайте чипсы, колу, пирожные и прочую вредную пакость, Девы.

Овен — гороскоп на сегодня, 11 июля

Пора расслабленного существования в полузабытьи прошла – настал час серьезных изменений. Но не стоит загонять себя в рамки чужих оценок. Помните, вы – главный на этой вечеринке, и вы решаете, что для вас хорошо, а чем можно поступиться. Сегодня лучше всего сократить общение до минимума и заняться карьерой или учебой

Космический совет: меньше слов, больше дела.

Телец — гороскоп на сегодня, 11 июля

Матушка природа — наш лучший друг сегодня. Сходите на йогу под открытым воздухом, прокатитесь велосипеде или хотя бы откройте окно в душном офисе. Обогащая себя кислородом, вы пропускаете сквозь себя позитивные вибрации, посылаемые свыше. Чтобы улучшить этот опыт, берите в леса и поля друзей.

Космический совет: меньше компьютера, больше воздуха!

Близнецы — гороскоп на сегодня, 11 июля

Самокопание бывает отличным занятием, а бывает разрушительным. Ищите баланса, Близнецы! Познавая себя, вы осознаете свое место в мире и правильную расстановку взаимоотношений с другими. Но стоит углубиться в это упоительное занятие и вас засосет с головой.

Космический совет: не загоняйтесь!

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Рак — гороскоп на сегодня, 11 июля

Сейчас вы находитесь на середине важного пути, Раки. Как известно, это самая трудная часть пути — дальше будет только легче и лучше. Полупозиция может выражаться в самом разном — покорении горной вершины, карьерной цели или отношений с вашей половинкой. Выше нос, руки в боки и вперед!

Космический совет: не сдавайтесь, идите к цели вопреки всему.

Лев — гороскоп на сегодня, 11 июля

Перестаньте на секунду рычать и послушайте, что слышно вокруг. Пока вы самоутверждались на всю округу, вы могли пропустить что-то очень важное. Например, сердечную боль ближнего или симпатии вашей давнишней любви. Внимание к деталям – супероружие, которое вы могли проигнорировать.

Космический совет: слушайте близких!

Дева — гороскоп на сегодня, 11 июля

Мы — это то, что мы едим, говорили древние. А древние знали вещи, порой непонятные нам. Так что выбрасывайте чипсы, колу, пирожные и прочую вредную пакость. Вы думаете, что это лишь вопрос пищеварения и чистой кожи? Никак нет, это еще и духовное и моральное очищение, которое вам стоит пройти.

Космический совет: кушайте сельдерей!

Весы — гороскоп на сегодня, 11 июля

Музы творчества вьются вокруг вашей шеи, дорогие Весы. От вас требуется распахнуть все чакры и впустить их — это может стать началом пути к какому-то очень серьезному творению. Вы никогда не узнаете, какая слава вас ждет, пока не начнете творить — может за монитором сидит новый Феллини и Пикассо.

Космический совет: творчество и только творчество.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 11 июля

Тысячей нитей оплетают нас взятые на душу ненужные обязательства. Карточные долги, несчастная любовь, друзья-вампиры (конечно энергетические) цементируют ваши ноги и не дают вырваться к светлым высотам. Так что смело берите духовные ножницы и режьте, режьте и режьте!

Космический совет: прочь вредных людей из жизни.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 11 июля

Впереди вас ждет тяжелый день — вокруг клубятся тучи таинственности и опасности, но и за ними существует свое солнце счастья. Не думайте, что сможете просто так взять и прорваться через тяжести — нужно взвалить на себя этот крест и пройти, сжав кулаки. Вселенная вознаградит вас.

Космический совет: крепитесь.

Козерог — гороскоп на сегодня, 11 июля

Если вы привыкли жить как тяжелоатлет берущий вес — со вздутыми венами и выпученными глазами, — пора дать себе продохнуть. Бесконечная драма и преодоление еще никому не добавляло здоровья и счастья, не добавит и вам. Так что стоит заняться переоценкой ценностей, а может просто засесть на балконе с чашечкой чая. Космический совет: расслабьтесь уже наконец.

Водолей — гороскоп на сегодня, 11 июля

Если вы убежденный материалист, то есть смысл обратиться к тонкой и мистической материи Вселенной. Если вы витаете в облаках и обложились картами таро, то стоит обратиться к реальности — на кухне бегают тараканы и не работают лампочки с выключателями. Ищите баланс и будет вам счастье.

Космический совет: поверните жизнь на 180 градусов.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 11 июля

Вы долго закрывались в панцире собственной неуверенности — пора открыть себя и распахнуть душу миру! Вас ждет вселенское счастье, рыбы, но оно приходит только к тем, кто его ждет и готов довериться нежным рукам матери Природы.

Космический совет: не закрывайтесь.

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