«Серьезно?!» Потапа засмеяли из-за любовной клятвы Насте Каменских — фото

, 15:38 Фото 346

Певец опубликовал трогательные слова любви к своей супруге. Поклонники в очередной раз усомнились в искренности его чувств.

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Фото, видео : Instagram @realpotap

Потап опубликовал трогательное признание в любви к Насте Каменских в Instagram. В новом посте певец признался — он готов на все ради супруги.

«Когда она на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан», — подписал фото Потап.

Instagram @realpotap

Фанаты умилились такому признанию в любви и пожелали паре долгих лет совместной жизни. Однако свои комментарии под постом оставили и любители позлословить.

«Серьезно? Так чего ты еще в постели? Пошел бы, хоть завтрак ей сделал, путешественник», — посмеялся над заявлением Потапа один из подписчиков.

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Фолловеры не оценили фотографию, опубликованную Потапом. По их мнению, Настя Каменских выглядит на ней не вполне адекватной.

«Если честно, то взгляд странноватый!»

«Что вы курите?»

«Косоглазая!» — пишут хейтеры.

Потап и Настя Каменских предпочли не вступать в перепалку со злопыхателями. Подписчики часто обвиняют артистов в неискренности и считают недавнюю свадьбу звездной пары маркетинговым ходом. Брак украинских артистов напоминает им бизнес-проект.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники осудили Настю Каменских за трогательные слова о семейной жизни с Потапом.

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