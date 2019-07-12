Потап опубликовал трогательное признание в любви к Насте Каменских в Instagram. В новом посте певец признался — он готов на все ради супруги.
«Когда она на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан», — подписал фото Потап.
Фанаты умилились такому признанию в любви и пожелали паре долгих лет совместной жизни. Однако свои комментарии под постом оставили и любители позлословить.
«Серьезно? Так чего ты еще в постели? Пошел бы, хоть завтрак ей сделал, путешественник», — посмеялся над заявлением Потапа один из подписчиков.
«Подбросить еще дровишек?» Лобода никак не может отойти от «скандала» с йогиней
Фолловеры не оценили фотографию, опубликованную Потапом. По их мнению, Настя Каменских выглядит на ней не вполне адекватной.
«Если честно, то взгляд странноватый!»
«Что вы курите?»
«Косоглазая!» — пишут хейтеры.
Потап и Настя Каменских предпочли не вступать в перепалку со злопыхателями. Подписчики часто обвиняют артистов в неискренности и считают недавнюю свадьбу звездной пары маркетинговым ходом. Брак украинских артистов напоминает им бизнес-проект.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники осудили Настю Каменских за трогательные слова о семейной жизни с Потапом.