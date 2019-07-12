Потап опубликовал трогательное признание в любви к Насте Каменских в Instagram. В новом посте певец признался — он готов на все ради супруги.

«Когда она на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан», — подписал фото Потап.

Instagram @realpotap