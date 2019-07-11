Обнаружен новый признак наличия аутизма у детей

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Американские ученые из Университета штата Пенсильвания зафиксировали у больных детей нетипичное пищевое поведение.

Фото : ТАСС/Mahmoud Ajjour

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания в ходе исследования обнаружили новый признак наличия аутизма у детей. У большинства больных специалисты зафиксировали нетипичное пищевое поведение, пишет Medicalxpress.

Как правило, оно проявляется в нестандартных вкусовых пристрастиях ребенка. Например, у него может возникнуть желание употреблять строго определенную пищу только одной формы или одного цвета. Кроме того, дети с аутизмом могут обладать гиперчувствительностью к текстуре продукта и к его температуре. Они редко отказываются от своих вкусовых предпочтений и почти не изменяют привычному рациону питания. Иногда больные малыши прячут пищу в карман.

«Однажды я лечил ребенка, который ел только бекон и пил только чай со льдом. Часто дети с аутизмом придерживаются диеты, состоящей, в основном, из зерновых продуктов <.> Я наблюдал и детей, которые могут есть только из бутылочки, несмотря на свой возраст», — пояснил врач Кит Уильямс.

Эксперт отметил, что не стоит путать нетипичное пищевое поведение с обычными капризами детей. В последнем случае дети, как правило, со временем изменяют своим желаниям и добавляют в рацион новые продукты. Те, кто болен аутизмом, напротив, никогда не допустят нововведений.

Ранее врач назвал причины высокой смертности учеников в школах.

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