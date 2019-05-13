Врач назвал основные причины высокой смертности учеников в школах — видео

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Кардиолог Леонид Макаров объяснил, почему дети в российских учебных заведениях все чаще умирают от сердечных болезней.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров рассказал, почему дети в российских школах умирают от сердечных болезней чаще, чем в остальном мире. По его статистике, в среднем, на 100 тысяч учеников в России приходится 1,4 смертей от сердечных болезней. Для остального мира эта цифра меньше — 1,1. При этом Макаров уточнил: в мире случается 1,1 сердечный приступ на 100 тысяч учеников, многих из них удается спасти. В России ситуация несколько хуже.

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Основная причина такого уровня детской смертности от сердечных приступов — отсутствие нужной техники в школах. Медсестры в учебных заведениях попросту не могут спасти ребенка, у которого случился сердечный приступ.

«Ни в одной школе вам не будут оказывать первую помощь, даже если там будет медсестра или врач. Я уже не говорю о такой роскоши, как автоматические наружные дефибрилляторы, о которых у нас даже некоторые врачи-кардиологи не знают», — цитирует Макарова РИА Новости.

Дополнительная проблема кроется в том, что врачи не могут разглядеть опасности во время диспансеризации и увидеть очевидные проблемы со здоровьем ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали новую опасность аппендицита.

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