В Москве после хлопка газа произошел пожар в многоэтажном доме

Хлопок газа произошел в Северо-Восточном административном округе Москвы в четверг, 11 июля. Инцидент случился в районе 59-й пожарной части по адресу улица Бестужевых, дом 12. На данный момент происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной клетке дома.

Ведется эвакуация жильцов. Обстоятельства инцидента устанавливаются. На место происшествия направлены дополнительные наряды скорой помощи и МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге утром 7 июля на 13-й Красноармейской улице произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадал молодой человек. Он был госпитализирован с ожогами. По информации очевидцев, ударной волной выбило стекла в подъезде и припаркованном автомобиле. В результате ЧП погиб уличный котенок, получивший ранение осколком стекла.