Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по тому, как избежать взрыва аккумулятора у смартфона, передает газета «Известия» со ссылкой на организацию. К подобным ЧП чаще всего приводит заводской брак, перегрев, либо банальное старение устройства, подчеркивают специалисты. Чтобы предотвратить риск, нужно, прежде всего, соблюдать правила эксплуатации гаджетов.

В Роскачестве советуют пользоваться только фирменными зарядными устройствами. Также необходимо следить за тем, чтобы аппарат не перегревался — не оставлять его под прямыми лучами солнца и под подушкой. Еще один важный момент — защита от механических повреждений. Не стоит носить смартфон в заднем кармане, откуда он может с легкостью выпасть.

Если же аккумулятор уже вздулся, его нельзя использовать. Химические реакции, которые происходят в нем, могут как раз-таки и повлечь за собой взрыв. При возникшем ЧП важно не прикасаться к гаджету, перекрыть к нему доступ при помощи подручных средств.

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