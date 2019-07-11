Как избежать взрыва аккумулятора у смартфона — видео

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Эксперты Роскачества составили список полезных рекомендаций.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Ulrich Zillmann, /Tobias Hase, /Whitehotpix, /Thierry Monasse

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по тому, как избежать взрыва аккумулятора у смартфона, передает газета «Известия» со ссылкой на организацию. К подобным ЧП чаще всего приводит заводской брак, перегрев, либо банальное старение устройства, подчеркивают специалисты. Чтобы предотвратить риск, нужно, прежде всего, соблюдать правила эксплуатации гаджетов.

В Роскачестве советуют пользоваться только фирменными зарядными устройствами. Также необходимо следить за тем, чтобы аппарат не перегревался — не оставлять его под прямыми лучами солнца и под подушкой. Еще один важный момент — защита от механических повреждений. Не стоит носить смартфон в заднем кармане, откуда он может с легкостью выпасть.

Если же аккумулятор уже вздулся, его нельзя использовать. Химические реакции, которые происходят в нем, могут как раз-таки и повлечь за собой взрыв. При возникшем ЧП важно не прикасаться к гаджету, перекрыть к нему доступ при помощи подручных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возможной опасности при подключении к Wi-Fi.

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