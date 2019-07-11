При пожаре на Северной ТЭЦ в Мытищах пострадали десять человек

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Авиация вылетела на место ЧП для ликвидации возгорания в Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.

Фото : Instagram @sportkup_shop, Пятый канал

В результате пожара, который произошел на Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) на окраине Мытищ в Московской области в четверг, 11 июля, по предварительным данным, пострадали десять человек. Двоим оказана помощь на месте.

На место происшествия для ликвидации возгорания вылетела авиация. К ТЭЦ-27 направлены дополнительные силы МЧС из Москвы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с пожаром.

Предварительно, площадь горения составляет 200 метров. Пожар ликвидируют 157 человек личного состава и 52 единицы техники. Интенсивность пожара снижается.

Как сообщает ТАСС, возгорание произошло на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27. По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв. Из-за ЧП движение на участке Осташковского шоссе на данный момент перекрыто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что хлопок газа произошел в Северо-Восточном административном округе Москвы в четверг, 11 июля.

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