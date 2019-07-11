Чего точно не стоит делать в сексе современной женщине?

Сексуальная революция, феминизм, гендерное разнообразие и множество других факторов повлияли на становление современной женщины и ее взглядов. После 90-х в женских умах благодаря фильмам, книгам и журналам сформировалось некое представление сексуальной дамы — образ сильной хищницы, которая сама «берет» мужчин и не отказывает себе ни в какой фантазии.
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Грани дозволенного в половой жизни становятся все менее четкими. Однако некоторым запретам стоило бы следовать. Известный блогер и психолог Морена Морана рассказала, чего современным женщинам не стоит делать в сексе.
По словам Мораны, мужчины начали использовать революционные взгляды на секс в своих целях. Они настаивают на анальном сексе, свингер-встречах, ЖМЖ и подобном. Женщины боятся им отказать, ведь любовник всегда может уйти к другой — той, которая согласится. В результате, девушки идут на любые извращения, лишь бы только любимые оставались рядом. Об этом сообщают Дни.ру.
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Также эксперт советует не спешить с сексуальными экспериментами из-за возраста. Многие женщины боятся что-то упустить. Однако не надо полагать, что количество партнеров, да и самого секса, однажды превратится в их качество. Скорее всего, из-за лишней спешки уровень удовлетворенности только снизится.
Еще одним бичом современного общества психолог считает «секс ради здоровья». По словам Мораны, данное заявление не доказано ни одним научным исследованием. А вот разрядка женскому организму, несомненно, нужна. Однако для этого не обязательно нужен мужчина.
Морена Морана призывает современных женщин не впадать в крайности, а научиться прислушиваться к своим желаниям.
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