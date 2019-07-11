Путин прокомментировал идею Зеленского о встрече глав шести стран в Минске

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Увеличенный формат саммита по урегулированию ситуации в Донбассе должен быть хорошо подготовлен, уверен российский президент.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, Пятый канал

Президент России Владимир Путин расценил идею украинского лидера Владимира Зеленского о встрече в Минске с участием глав стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии, Франции, а также Великобритании и США — как интересную, пишет «Экономика сегодня».

По словам главы российского государства, Москва «не отказывались ни от одного из переговорных форматов, в том числе от расширения «нормандского формата».

Однако, по словам Путина, говорить о какой-то конкретике в урегулировании конфликта в Донбассе можно будет говорить только после парламентских выборов на Украине и формирования нового кабмина.

«Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», — отметил президент России.

Он также добавил, что предлагаемый Зеленским саммит должен быть хорошо подготовлен.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новых переговорах по Донбассу.

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