Путин прокомментировал идею Зеленского о встрече глав шести стран в Минске

Президент России Владимир Путин расценил идею украинского лидера Владимира Зеленского о встрече в Минске с участием глав стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии, Франции, а также Великобритании и США — как интересную, пишет «Экономика сегодня».

По словам главы российского государства, Москва «не отказывались ни от одного из переговорных форматов, в том числе от расширения «нормандского формата».

Однако, по словам Путина, говорить о какой-то конкретике в урегулировании конфликта в Донбассе можно будет говорить только после парламентских выборов на Украине и формирования нового кабмина.

« Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны », — отметил президент России.

Он также добавил, что предлагаемый Зеленским саммит должен быть хорошо подготовлен.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новых переговорах по Донбассу.