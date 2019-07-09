Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новых переговорах по Донбассу

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры по Донбассу с участием Великобритании, Германии, Франции и США, пишут Iz.ru.

Министр иностранных дел напомнил об уже действующих форматах по украинскому урегулированию, которые одобрены Совбезом ООН.

«Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы: контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и „нормандский формат“, который является коллективным автором Минских договоренностей», — заявил Лавров.

Дипломат добавил, что новые форматы переговоров по Донбассу имеют право на существование, однако прямой диалог Киева, Луганска и Донецка является приоритетным.

8 июля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием США, Великобритании, Франции и Германии.