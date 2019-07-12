Кристина Асмус рассказала, как ей занесли заразу на съемках

, 0:25 Фото 497

Откровением актриса поделилась в соцсети.

Фото : Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram роковым фото. На снимке она предстала с ярким макияжем и в платье с открытым плечом. Однако сопроводила фотографию постом совершенно на другую тему.

Кристина рассказала поклонницам, как она ухаживает за лицом и призналась, что несколько лет назад ей на съемках занесли инфекцию:

«У меня всегда была идеальная кожа — что угодно, как и чем на нее наноси, хоть бы что! Но десять лет назад на съемках (через общие, как потом оказалось, кисти) мне занесли заразу. Несколько видов клещей», — поделилась откровением актриса.

Instagram.com @asmuskristina

После этого, по словам Асмус, она полностью изменила свой образ жизни и стала «трястись» над лицом. Теперь она везде ходит с хлоргексидином, а подушку в поезде брызгает спиртом.

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Даже мужу Гарику Харламову разрешает прикасаться к лицу и целовать только после того, как тот помоет руки, да и то быстро.

Кто-то из подписчиков назвал это паранойей, но большинство поклонниц поддержали Кристину:

«Я такая же, на работе после каждого протираю телефон спиртом 😂 вроде все уже привыкли»;

«Ого! Спасибо за откровенность попробуем, вдруг и нам поможет»;

«Ты правильно делаешь, что никому не доверяешь свое лицо! В этом я тебя поддерживаю. Ты восхитительная. И макияж сегодня, само очарование», — написали фанатки.

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