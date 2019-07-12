«Подбросить еще дровишек?» Лобода никак не может отойти от «скандала» с йогиней

Певица Светлана Лобода все еще не может отойти от «скандала» с йогиней из Instagram под логином nude_yogagirl. Несколько дней назад артистка выложила в своем аккаунте фотографию в «первозданном» виде на берегу одного из водоемов. Однако поклонники Лободы сразу же заподозрили неладное. Многие из них заявили, что это вовсе не певица. Чуть позднее йогиня под логином nude_yogagirl обвинила ее «краже» снимка. На чьей стороне «правда», так и не выяснилось.

В четверг, 11 июля, Светлана Лобода опубликовала уже точно свое фото.

«Читаю, думаю, подбросить ли еще дровишек?» — сопроводила риторическим вопросом снимок певица.

Instagram @lobodaofficial