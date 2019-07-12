Первый разговор: Путин и Зеленский обсудили «нормандский формат»

Владимир Путин впервые поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Разговор состоялся ив четверг, 11 июля, по инициативе Киева. По словам пресс-службы Кремля, лидеры обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и «возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон». Условились продолжать эту работу на уровне экспертов.

За полтора месяца после своей инаугурации, Зеленский неоднократно публично обращался к Владимиру Путину. Причем в довольно странной форме, например, через Facebook, предлагал встретиться в Минске при посредничестве стран Запада и расширить «нормандский формат», подключив к переговорам США и Великобританию. По мнению, Владимира Путина — эта идея интересная, но сырая.

«Во-первых, этот „нормандский формат“ и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны. В третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса. Госпожа Тереза Мэй, насколько мне известно, через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра страны. Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Это все вопросы, которые подлежат проработке. Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу», — заявил российский президент.

Она согласна? Как американская администрация на это реагирует? Мы не знаем! Как реагирует Германия, Франция? Очевидно, слова Путина подбодрили Зеленского и вскоре после этого заявления стало известно о звонке из Киева.

Кстати, уже в четверг в Париже пройдет встреча в «нормандском формате»: на уровне советников глав государств России, Франции, Германии и Украины. Говорить будут об урегулировании ситуации на Донбассе.

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