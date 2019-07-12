В Минздраве перечислили самые распространенные виды рака

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Онкологические заболевания в 2018 году были выявлены у 625 тысячи россиян.

Фото : www.globallookpress.com

Самый распространенный вид рака в России, по данным на 2018 год, — рак кожи. Пациентов с таким диагнозом в прошлом году было зарегистрировано 78,5 тысячи. На втором месте рак молочной железы — злокачественные опухоли обнаружены у 70 тысяч женщин. Такие данные приводит RT со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

Далее в списке самых частых онкологических диагнозов рак легких, бронхов и трахеи — почти 56 тысяч случаев. А также рак предстательной железы — 41,5 случаев и рак толстой кишки 40 тысяч.

Меньше всего зарегистрировано случаев рака кости и суставных хрящей — у 1,3 тысячи человек, рака губы — 2,2 тысячи и рака мягких тканей — 3,5 тысячи.

Диагноз рак глотки поставлен пяти с половиной тысячам пациентов, а рак печени и внутрипеченочных протоков — около шести тысяч.

По данным ТАСС, всего в 2018 году в Российской Федерации было выявлено порядка 625 тысяч новых случаев злокачественных новообразований.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru в Минздраве назвали самые смертоносные вид рака. В России это рак поджелудочной железы, рак печени и рак пищевода.

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