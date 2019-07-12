Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга России

Конгресс США одобрил предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 год о санкциях против госдолга России, передает РИА Новости. Данная поправка не позволит гражданам Америки инвестировать в российские гособлигации.

«Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы, по крайней мере, в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится», — заявили в конгрессе.

Автор инициативы Брэдли Шерман уверен, что изменения в проекте оборонного бюджета являются «серьезными санкциями против российского государства». Однако ни палата представителей конгресса, ни сенат еще даже не утвердили сам проект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ призвал США сменить «менторский тон» в вопросе запрета полетов в Грузию.