МИД РФ призвал США сменить «менторский тон» в вопросе запрета полетов в Грузию

Министерство иностранных дел России (МИД РФ) в ответ на критику США по поводу «справедливости, нужности и пропорциональности» запрета на авиасообщение между Россией и Грузией после начала масштабных акций протеста в Тбилиси, призвало американское правительство вместо «менторского тона» вспомнить о собственных санкциях, которые с 1974 года постоянно вводятся в отношении нашей страны под тем или иным предлогом.

Заявление российского внешнеполитического ведомства после высказываний временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд опубликовано на официальной странице в Facebook.

«Как минимум с 1974 г. и до настоящего времени не было ни одного дня, когда в отношении нашей страны не действовали какие-либо американские санкции. Очевидно, что на протяжении почти полувека Россия рассматривалась истеблишментом США в качестве недружественного государства», — говорится в обращении.

Ниже приведены несколько примеров, включающих в себя бойкот Олимпийских игр в Москве в 1980 году, блокада строительного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в 1981-м, закон Магнитского 2012 года, а также из свежих — санкции после событий на Украины в 2014 году и дела Скрипалей в 2018-м.

В ведомстве подчеркнули, что за почти полвека число санкционных волн достигло 65-ти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий авиаперевозки российских граждан на территорию Грузии с 8 июля 2019 года. В этот же день распоряжением Минтранса запрещены перелеты в РОссию для грузинский авиакомпаний.