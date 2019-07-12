Заместитель Генерального прокурора России Юрия Чайки Владимир Малиновский написал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, владеющий информацией.
По словам источника, причиной написания заявления стали проблемы со здоровьем Владимира Малиновского.
В настоящее время нет официального подтверждения данному сообщению.
Владимиру Малиновскому 67 лет. Если информация о заявлении замгенпрокурора России подтвердится, то это будет уже второй заместитель Юрия Чайки, уходящий в отставку. В конце весны на пенсию ушел 68-летний Иван Сыдорук.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.