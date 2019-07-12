Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку — СМИ

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Официального подтверждения информации пока не поступало.

Фото : ТАСС/Исакова Анна

Заместитель Генерального прокурора России Юрия Чайки Владимир Малиновский написал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, владеющий информацией.

«Вчера заместитель генпрокурора Владимир Малиновский написал заявление», — цитирует агентство своего собеседника.

По словам источника, причиной написания заявления стали проблемы со здоровьем Владимира Малиновского.

В настоящее время нет официального подтверждения данному сообщению.

Владимиру Малиновскому 67 лет. Если информация о заявлении замгенпрокурора России подтвердится, то это будет уже второй заместитель Юрия Чайки, уходящий в отставку. В конце весны на пенсию ушел 68-летний Иван Сыдорук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

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